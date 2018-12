Maagiline tundepuhang: Emily Blunti abikaasa ligunes terve «Mary Poppins tuleb tagasi» seansi aja pisarate sees

Krasinski jagas oma ülevoolavat austust oma naise suhtes Ellen DeGeneresi show's, kus rääkis, et sai oma armsamat «Mary Poppins tuleb tagasi» filmis nähes selline emotsioonide tulva, et ei suutnud pisaraid tagasi hoida. Kahjuks unustas ta võtta ooteruumist salvrätikuid, kuna ei aimanud, et neid võib vaja minna.

«Kui olin filmi umbes 25 minutit vaadanud, ei suutnud ma enam saalis olla ning läksin välja, et taskurätikut otsida,» pihtis mees. «Kulutasin salvrätikud järgmise 20 minutiga ära ja pidin lõpuks ikkagi varrukaga pühkima,» meenutas ta. Krasinski kirjeldab filmi kui täiesti imelist filmi, mis on just see, mida pühade aegu võiks vaatama minna. «See on puhas rõõm!» kiitis ta naise tööd.



Muuseas, Krasinski rääkis kord ajakirjale People, et on oma naise filmi «Saatan kannab Pradat» näinud oma 70 korda, kuna kaasa olevat seal suurepärane.



35-aastane Blunt ja 39-aastane Krasinski on paar juba 10 aastat ning neil on kaks tütart.