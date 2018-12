Filmikägu: miks Oscarite õhtujuht õhus ripub, mis kuulukse Bondist ja kuidas kõlbavad uued filmid?

«Külas on mees, kes sel aastal on loonud muusika kolmele EV100 filmiprogrammiga seotud projektile: «Võta või jäta», «Eia jõulud Tondikakul» ja seriaal «Pank». See mees on Sten Šeripov. Uudistes on teemaks veelkord Oscarid ja selle õhtujuht või pigem tema puudumine. Räägime veidi ka Bond 25 kõlakaid ja vaatame, milliste Euroopa filmide Ameerika versioonid Hollywood järgmisena ette võtab,» kirjeldavad oma taskusaadet Lauri Kaare ja Kristjan Gold.



Uusi filme on sel nädalal viis ja neistki tuleb saates juttu: «Teine võimalus», «Tuhk lumel», «Ekstaas», «Sistersi vennad» ja võrratu animatsioon «Ämblikmees: Uus universum».



Kuula «Filmikägu» 81. osa: