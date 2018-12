Pole veel näinud? Vaata filmiisu tekitamiseks tervet portsu klippe kiidetud kassahitist «Ämblikmees: uus universum»

«Ämblikmees: uus universum» (Spider-Man: Into the Spider-Verse) sisenes kinodesse viimase aja suurima üllatajana: keegi ei osanud arvata, kuivõrd head kraami oodata on. Ülimalt kõrgete hinnetega film sisenes juba ka IMDB kõigi aegade parimate filmide edetabelisse, maandudes 40. kohal. Pole veel vaatama jõudnud? Siis vaata filmiisu tekitamiseks ära allolev popurrii filmist avalikustatud klippidest ja kiirusta kinno!