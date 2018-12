Suur galerii: Vägilane Jason Momoa kurdrutas «Aquamani» esilinastusel naisega ja vihtus tantsu

Amber Heard mängib raevukat sõdalast ja Aquamani liitlast Merat; Oscarile kandideerinud Willem Dafoe on Atlantise valitsusnõunik Vulko; Patrick Wilson on Atlantise praegune kuningas Orm/Ocean Master; Dolph Lundgren on Atlantise hõimu Xebeli kuningas; Yahya Abdul-Mateen II on kättemaksuhimuline Black Manta. Oscari-võitja Nicole Kidman astub üles Arthuri ema Atlanna rollis, Ludi Lin mängib Atlantise eriüksuse kaptenit Murki ning Temuera Morrison kehastab Arthuri isa Tom Curryt.