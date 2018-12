«Soosik» faktiluubi all: Kas kuninganna Anne'i õukonnas valitses tõesti lesbiline armukolmnurk?

Kuninganna Anne'i aegset inglise õukonda kujutav film pakub vaatamiselamust, mis oma naturaalsuses (filmis on kõigele lisaks kasutatud igal võimalikult juhul vaid päevavalgust, mis muudab pildi eriti loomulikuks) võimaldab toonasele tõelisele olustikule ehk lähemalegi jõuda kui rõhutatult faktitruu lähenemine seda suudaks. Režissöör olevat kuuldavasti keelanud näitlejail oma tegelaste kohta ka taustatöö tegemise, et need ei võtaks võtteplatsile kaasa eelarusaamu oma tegelastest ning anduksid täielikult lavastaja fantaasiale.