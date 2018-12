Suri Clint Eastwoodi eksnaine Sondra Locke

Locke ja Clintwoodi teed läksid lahku 1989 ning naine pöördus kohtu poole, et Clintwoodilt rahalist kompensatsiooni saada, kuna ilmnes, et nende kooselu ajal oli mehel veel mitmeid naissuhteid.

Näitlejanna elulooraamat «The Good, the Bad and the Very Ugly – A Hollywood Journey» ilmus 1997.