Valus video kaadri tagant: armeenia hurmur saab Saara Kadakult lameda litaka

Artur (Armen Arušanjan) unistab salamahti filmitegija karjäärist. Salamahti, sest tema vanaisa arvates on just Artur õige mees üle võtma perekonna veiniäri. Kui aga sedasama äri ähvardab eelseisva suurtehingu eel krahh eestlasest veinieksperdi blogis ilmunud hävitava kriitika tõttu, nõustub Artur sõitma Tallinna, et raske olukord lahendada. Ja kohtuda sealsamas ka tema kirjutatud stsenaariumi vastu huvi tundnud produtsendiga. Veel enne, kui Artur jõuab vihatud veiniblogija üles leida, satub tema teele iseteadlik, terava keele ja plahvatusliku temperamendiga ettekandja Ingrid (Saara Kadak) ja sündmused võtavad sootuks uue suuna.



Oma osa tekkinud segadustesse lisavad Arturi sõbrad, flegmaatilisest eestlasest ja temperamentsest armeenlasest koosnev politseiniketandem (Mattias Naan ja Tigran Gevorkjan), veiniblogija paranoiline naabrinaine ja mitu kilo valearusaamu, ennatlikke otsuseid, identiteetide segiajamisi ja üks eriti osav perekoer. Temperamendid möllavad ja Artur saab aru, et pilkav väljend «gorjatšie estonskie parni» võib ju kehtida kohalike kuttide, kuid kindlasti mitte Ingridi kohta.