Üllatav roll: Gillian Anderson hakkab uues komöödiaseriaalis noortele seksinõu andma

Sari jõuab eetrisse 11. jaanuaril 2019 ning praeguseks on sarjast avalikustatud vaid foto ja umbkaudne tutvustus, teatab Deadline.



Anderson kehastab seriaalis seksiterapeudist üksikema, kes kasvatab häbelikku teismelist poega, kes pole küll ise veel oma süütust kaotanud, ent kes paneb koos oma sõbraga püsti n-ö seksikliiniku, kus kasutab oma ema abi, et teistele noortele nende piinlikes probleemides abiks olla.



Hetkel on sarjal välja kuulutatud 8 osa – saab näha, millega tegemist, eks siis selgub ka, kas tuleb jätku. Küll aga on sarja juba nimetatud nii mõneski artiklis, mis reastab Netflixi tuleva aasta alguse parimaid palu.