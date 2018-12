Humoorikas apsuklipp: Sellist Queeni pole sa veel näinud! Vaata, kui lõbusalt võeti purki «Radio Gaga» video

Trummar Roger Taylori kirjutatud «Radio Gaga» video lavastas legendaarne briti muusikavideorežissöör David Mallet, kes läbi aegade teinud klippe ka Rolling Stonesile, AC/DC-le, David Bowie'le ja veel tervele reale ajaloolistele rokkmuusikutele.



Videos näeb viiteid saksa ekspressionistliku filmitegija Fritz Langi 1927. aasta filmile «Metropolis»: selles lendavad autod ja esinetakse proletariaatpubliku ees, kusjuures bänd ostis omale õigused originaalkaadrite kasutamiseks.



Varajase MTV aegne lugu ise (välja tuli see jaanuaris 1984) räägib sellest, kuidas telepurk hakkab raadio üle võimust võtma. Iseäranis menukaks osutus see globaalselt väga menukas lugu muuseas Soomes, Rootsis ja Taanis, kus see tõusis edetabelite esikohale.



Vaata making-of videot: