«Perepea» looja Seth MacFarlane seletab: miks küll keegi Oscari-galat juhtida ei taha?

«See on tööots, mis on väga intensiivse rambivalguse all. Kui millelgi on nii tugev fookus, siis kaasneb sellega palju erinevaid arvamusi. Ma ei suuda isegi meenutada, millal keegi Oscaritest pärast galat midagi hiilgavalt kiitvat oleks kirjutanud,» tõdeb MacFarlane Entertainment Weekly'le, kelle meelest on Oscarite juhtimine tänamatu töö, mille eest kunagi ühemõtteliselt kiita ei saa, kuigi töö on väga keerukas.



MacFarlane, kes juhtis Oscareid aastal 2013, leiab, et kuigi galat on tõesti lõbus teha, siis on üha keerulisem tulla vastu kõikidele vaatajatele ning see omakorda seab küsimuse alla, kas oma juurtega jätkuvalt klassikalises 1950ndate varietee-teleajastus kinni olevad auhinnagalad enam suudavadki üldse rahvast endisel moel paeluda. «Tegu on tolmuse formaadiga, seega ma ei imesta, et sellele keeruline sobivat juhti on leida,» märkis ta ning nentis, et tänapäevase kiire ja hoopis teistsuguse meediapildiga harjunud publiku jaoks on traditsioonilise auhinnagala värskeks ja huvitavaks mängimine äärmiselt keeruline ülesanne, mis ka tipp-proffide konti murrab.