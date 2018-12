Skandaal: Leonardo DiCaprio pidi kriminaaluurimise tõttu Oscarist loobuma, aga õnneks mitte enda omast

Kõnealune kuldmehike anti Brandole 1954. aasta filmi «On the Waterfront» eest, vahendab People. DiCaprio kätesse jõudis see kingitusena Malaisia investeerimisärimees Jho Low'lt, tänutäheks näitleja rolli eest filmis «Wall Streeti Hunt». DiCaprio loovutas kingituse tegelikkuses juba aasta eest, ent avalikkuse ette tuli seik alles nüüd seoses New York Timesis avaldatud ulatusliku paljastuslooga, mida nimetatakse üheks USA ajaloo suurimaks kleptokraatiajuhtumiks.



End kuskil Hiinas varjavat 37-aastast Low'd süüdistatakse ulatusliku rahapesuskeemiga, millesse on mässitud ka Malaisia valitsus, mille käigus liigutati läbi USA finantssüsteemi kolossaalseid rahasummasid, mis siis muuhulgas Hollywoodis maha laristati, investeerides filmidesse ning luksuslikku elustiili, mille hulka kuulus superstaaride poputamine ning neile uhkete kingituste tegemine.



Low skeemi kaudu investeeriti miljoneid dollareid DiCaprio filmi «Wall Streeti hunt» (2013) ning Brando Oscar oli kingitus suurepärase rollisoorituse eest. Tol hetkel polnud DiCaprio veel isiklikult Ameerika Filmiakadeemia suurt tunnustust pälvinud, kuid see polnud põhjuseks, miks DiCaprio kingituse vastu võttis – keskkonnaaktivistist näitlejal oli plaan kasutada kuldmehikest üllal eesmärgil oksjonitulu teenimiseks.