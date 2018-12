«Novembri» näitlejanna Rea Lest valiti Euroopa tõusva filmitähe programmi

Programmis osalevad 10 näitlejat, kes valiti välja 29 kandidaadi hulgast. Žürii sõnul paistis Rea Lest kandidaatide hulgast silma kirgliku, jõulise ja tulise osatäitmisega Rainer Sarneti mängufilmis «November».

Rea Lest on sündinud 1990. aastal. Ta lõpetas EMA lavakunstikooli ja töötas 2014–2018 teatris NO99. Rea mängis peaosa 2017. aastal linastunud, paljudel festivalidel osalenud ja hulgaliselt auhindu võitnud Rainer Sarneti filmis «November» ja ta tunnistati ka selle rolli eest 2018. aasta Eesti filmi ja teleauhindade galal parimaks naisnäitlejaks. Samal aastal linastunud Sulev Keeduse filmis «Mehetapja / Süütu / Vari» kehastas ta samuti naispeaosalist kõigis kolmes novellis. Lisaks on ta mänginud ka Kadri Kõusaare filmis «Ema».

2019. aasta märtsis jõuab kinodesse Martti Helde mängufilm «Skandinaavia vaikus», kus Rea on filmi peaosas.

Lisaks Rea Lestale osalevad Shooting Starsi programmis Elliott Crosset Hove (Winter Brothers) Taanist, Emma Drogunova (The Tobacconist) Saksamaalt, Kristín Thora Haraldsdóttir (And Breathe Normally) Islandilt, Aisling Franciosi (The Nightingale, Game of Thrones) Iirimaalt, Blagoj Veselinov (Secret Ingredient) Makedooniast, Dawid Ogrodnik (Silent Night) Poolast, Ine Marie Wilmann (Sonja: The White Swan) Norrast, Milan Marić (Dovlatov) Serbiast ja Ardalan Esmaili (The Charmer) Rootsist.

Shooting Starsi žürii liikmed olid USA näitlejate agent Avy Kaufman, Serbia filmikriitik Tara Karajica, Makedoonia filmirežissöör Teona Struger Mitevska, produtsent Macdara Kelleher Iirimaalt ja 1999. aastal Shooting Starsi programmis osalenud Islandi näitleja Ingvar Sigursson.

European Shooting Starsi programm toimub Berliini filmifestivali ajal 8.–11. veebruarini 2019 ning selle käigus kohtuvad väljavalitud näitlejad mitmete casting-agentide, produtsentide ja teiste filmimaailma võtmeisikutega ning neid tutvustatakse rahvusvahelisele filmitööstusele, ajakirjanikele ja Berliini festivali publikule.

Üritus kulmineerub 11. veebruaril 2019 festivali peasaalis Berlinale Palastis toimuva piduliku galaga. European Shooting Starsi programmi korraldaja on European Film Promotion (EFP), mille eesmärk on tutvustada ja edendada Euroopa talenti läbi eri tegevuste.

European Shooting Stars on EFP üks prestiižsemaid ja ambitsioonikamaid ettevõtmisi ja see toimub juba 22. korda. Alates 1998. aastast on programmi abil rahvusvahelisele filmitööstusele tutvustatud 303 näitlejat ja selle abil on oma karjäärile hoo sisse saanud mitmed tuntud nimes sh Alicia Vikander, Pilou Asbæk, Rachel Weisz, Dainiel Craig, Carey Mulligan, Alba Rochwacher jt.