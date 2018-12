Must hobune Oscaritel? Ülikõrge hindega «Ämblikmees: Uus universum» pürgib üllatuslikult aasta parimaks animafilmiks

Portaal kinnitab, et kriitikud on konsensuslikult ühel meelel, et ​Sony Marveli-film jutustab humoorikalt head ja südamlikku lugu ning pakub suurepärast ja nauditavat animatsioonikogemust, kus jagub siiski ohtralt superkangelasfilmile vajalikku madinat.

Ka filmide andmebaas IMDB annab filmile hetkel 8,7-pallise hinde.

Koomiksileht CartoonBrew spekuleerib üle ootuste hea vastuvõtu osaliseks saanud filmi võimaluste üle Oscaritel ning leiab, et sel on arvestatav võimalus napsata endale alati Disney'le pudeneva parima animafilmi kuldmehike. Arutluse aluseks on Ämblikmehe-loo ootamatult suur auhinnanominatsioonide hulk, millega see oma konkurente (peamiselt «Imelised 2» ja «Koerte saar») edastab: 7 animatsiooniauhinna Annie nominatsiooni ning 1 Kuldgloobuse nominatsioon (aasta parim animafilm).

Marveli koomiksil põhinev «Ämblikmees: uus universum» (Spider-Man: Into the Spider-Verse) on Sony Picturesi loodud uus animeeritud koguperefilm, mis toob ekraanile rohkem kui ühe punasinise kangelase.

«LEGO filmi» ja «21 Jump Streeti» loojad Phil Lord ja Christopher Miller kasutasid oma erakordset annet, et luua teistsugune ja täiesti ennenägematu pildikeelega Ämblikmehe-maailm. Animeeritud seiklus toob ekraanidele teismelise Miles Moralese ja lõputute võimalustega universumi, kus maskikandjaid on enam kui üks.