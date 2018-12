Galerii: «Mary, šotlaste kuninganna» kangelannad saabusid esilinastusele vägevates kleitides

Režissöör Josie Rourke'i filmi peaosades astuvad rivaalitsevate monarhidena üles Saoirse Ronan (Mary Stuart) ja Margot Robbie (Elizabeth I). Tegu on uue ning omapärase, eriti realistliku versiooniga ajaloolisest vastasseisust ning võitlusest Inglismaa trooni pärast, mille tulemusena Mary Stuart hukati.



Filmi keskmes on karismaatiline Mary, kellest sai 16-aastasena Prantsusmaa kuninganna ning juba 18-aastaselt lesk. Vaatamata survele ei ole ta nõus uuesti mehele minema ning otsustab hoopiski pöörduda tagasi Šotimaale oma trooni taga nõudma. Kuna aga nii Šotimaa kui ka Inglismaa parasjagu tema nõbu Elizabeth I valitsuse all on, siis järgneb piinarikas võimumäng kahe noore monarhi vahel, kes teineteist samal ajal imetlevad ning mõistavad – eriti kuna tegu on naistega, kel tuleb rinda pista nn meeste maailmaga. Reetmine, mäss, vandenõud ja mäng elu ja surmaga hakkavad üha tihedamalt pöörlema mõlema ümber, muutes igaveseks ajalugu.