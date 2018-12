Tere tulemast Hollywoodi! Sylvester Stallone'i ja Jamie Foxxi tütred pistetakse haidele söödaks

20-aastane Sistine Rose Stallone on märulistaari viiest lapsest vanuse poolest eelviimane ja tema tütardest, kes pere noorimad, keskmine. Sistine Stallone on küll kuulsuse tütrena esinenud telesaadetes, kuid nagu Foxxigi tütre jaoks, on haifilm temagi debüüt suurel ekraanil. Kui suurt rolli oodata on ehk kui kaua neidised ekraanil elus püsivad, saame teada õige pea.