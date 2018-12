Jodie Foster väntab Islandi Oscari-püüdjast ameerika versiooni ja asub ise peaossa

Foster astub ise üles peaosas ning samal ajal ka lavastab ning kaasprodutseerib filmi, vahendab Deadline . «Ökoterroristist» ehk kohalike töösturitega vaenujalale asuvast naisest jutustava loo tegevuspaik tõstetakse ümber Ameerika Ühendriikide lääneossa, kuid rohkem Foster detaile veel ei avaldanud. «See film vaimustas mind sõnatuks,» põhjendas Foster oma soovi islandlaste kätetööst ingliskeelne versioon vändata. Režissööri sõnul on tegu väga ajakohase, kauni ning inspireeriva looga. «Halla tegelaskuju on planeedi eest võitlev sõdalane, tugev naine, kes riskib kõigega, et teha seda, mida õigeks peab. Mõistagi mitte veatult,» kirjeldas Foster oma tegelaskuju ja lisas, et ei jõua ära oodata, mil seda «veidrat segu julgusest, huumorist ja tundelisusest» mängima saama hakkab. Tegu saab olema kahekordsest Oscari-võitjast näitlejanna viienda režissööritööga. Filmi tegemisel lööb kaasa ka originaalfilmi kaastootnud prantslaste produktsioonifirma Slot Machine, kes toodab ka Lars von Trieri filme.

Südamliku ja humoorika linaloo hingeks on 49-aastane koorijuht Halla, Islandi väikelinna lugupeetud kodanik, kes toob kõigile naeratuse näole. Peaaegu keegi ei tea, et ta on ka salapärane vibuga naine mägedest, kes on Islandi looduse säilimise nimel alustanud võitlust tööstuse pealetungi vastu. Halla eraelugi on üsna keeruline ‒ ta on just saanud teate, et tema taotlus Ukrainast orb lapsendada on läbi läinud, samas on ta kaksikõde Ása lahkumas kodumaalt Indiasse eneseotsingutele. Kui riik investeeringute kaotuse kartuses tagasihoidliku maailmaparandaja sõjakäigule vastupropagandat tegema hakkab, otsustab Halla korraldada viimase vastulöögi.