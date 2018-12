Tundeline mehemürakas! «Aquamani» staar Jason Momoale kippus võtetel pidevalt nutt peale

«Troonide mängus» hüpermaskuliinset hõimuliidrit Khal Drogot mänginud Jason Momoa on tuntud oma muljetavaldava füüsise poolest, ent näitleja kinnitab, et vaatamata stereotüüpilisele välimusele on ta hinges tundlik natuur, kelle suurimaks muskliks on siiski süda.



«Olin võtetel kõige suurem draamakuninganna. Nutsin kogu aeg,» rääkis mees, kuigi ei seletanud, mis teda täpsemalt nutma ajas. Küll aga lisas ta, et kuna kasvas üksikemaga, kes teda oma tunnetega kooskõlas elama õpetas, siis on ta tänini oma hingeeluga heas kontaktis. «Aga mind ei palgata kunagi emotsionaalseid karaktereid mängima, kuigi olen selleks vägagi võimeline. Paraku olen selles suures kehas lõksus,» naljatas ta.