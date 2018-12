Uued filmid sel nädalal: lõbus naistekas, mehine vestern, küüditamisdraama ja uus Ämblikmehe seiklus

Patrick DeWitti romaanil põhinevas nign kriitikute poolt kiidetud uutmoodi vesternis «Sistersi vennad» (The Sisters Brothers) seiklevad 19. sajandi keskpaiga Ameerika kõrbetes kurikuulsad vennad Eli ja Charlie Sisters... kes pole kindlasti mitte õed.

Tulipäine napsuvend Eli (John C. Reilly) ja mõtlik romantik Charlie (Joaquin Phoenix) om pidurdamatud lindpriidest vennad, kes on oma vihatud isalt pärinud naeruväärse perekonnanime ja töö hirmuäratavalt kurikuulsa bossi Commodore'i juures, mis kujutab endast pättide ja varaste tagaajamist. Kartmatud, küünilised ja vägivaldsed kauboid jälitavad leidlikku kullakaevajat Hermanni (Riz Ahmed), kes on jõudnud äraostetavale detektiivile John Morrisele (Jake Gyllenhaal) augu pähe rääkida, et too aitaks teda ühes kummalises eksperimendis.

Jacques Audiard («Prohvet») jätkab Kuldse Palmioksa võitnud «Dheepani» järel omapärase, nutika ja paeluva vesterniga, mis võitis Veneetsia filmifestivalil parima režii Hõbelõvi. Ameerika Metsik Lääs on meisterlikult taaselustatud Rumeenias, kasutades jõulisi lahinguvõtteid, hobustel tagaajamisi, karmi kohtumist karuga, valusaid lõksulangemisi, hingepuistamishetki ja lustlikke nalju.

1952. aastal sündinud lavastaja õppis Sorbonne'is filosoofiat ja kirjandust ning töötas teatris, enne kui hakkas 1980ndate keskpaigas stsenaariumeid kirjutama. Ta on mitmekordne Césari ja BAFTA tiitli omanik, võitnud Cannes'is auhinna filmide «Prohvet» (2010) ja «Dheepan» (2015) eest ning kandideerinud parima võõrkeelse filmi Kuldgloobusele filmiga «Rooste ja luu» (2012).

Hollywoodi näitlejatega küüditamisfilm «Tuhk lumel» räägib noore leedulanna purustatud noorusest



Leedu ja Ameerika Ühendriikide koostöös valminud valulik draama «Tuhk lumel» räägib ära ka eestlasi traagiliselt puudutanud juuniküüditamise loo läbi noore neiu silmade.

1941. aastal valmistub viieteistkümneaastane Lina (Bel Powley, «Carrie Pilby») kunstikooliks, esimesteks kohtamisteks ja kõigeks, mida suvel on pakkuda. Ent ühel ööl tungib Nõukogude salapolitsei nende koju ning küüditab Lina koos ema ja noorema vennaga. Nad saadetakse Siberisse. Lina isa eraldatakse perekonnast ja mõistetakse vangilaagris surma. Kõik on kadunud.

Lina võitleb kartmatult elu eest, tõotades endale, et kui ta jääb ellu, mälestab ta oma lähedasi ja tuhandeid endasuguseid, jäädvustades nende läbielatu joonistustes ja kirjutustes. Ta riskib kõigega, pannes oma sõnumid kunsti keelde, lootes, et need jõuavad vangilaagrisse ja annavad isale teada, et nad on elus.

Teekond on pikk ja vaevarikas. Vaid uskumatu jõud, armastus ja lootus aitavad Linal ja tema omastel ühe päeva teise järel üle elada. Ent kas ainult armastusest piisab ellujäämiseks?

«Tuhk lumel» on haarav lugu, mis võtab hinge kinni, paelub südame ja toob ilmsiks inimvaimu imelise loomuse.

Põhineb Ruta Sepetyse romaanil «Hallaaegade algus».



Jennifer Lopezi särtsakas «Teine võimalus» tõestab, et elukoolis õppinud naise nutikus teeb diplomile ära



Lustakas romantiline komöödia «Teine võimalus» toob uuesti ekraanile igihalja lauljatari ja näitlejanna Jennifer Lopezi, kes asub kehastama nutikat poemüüjat, kellele elu ootamatu karjärivõimaluse kätte mängib.

«Hakkaja tüdruku» ja «Manhattani tuhkatriinu» stiilis komöödias kehastab Jennifer Lopez 40-aastast Mayat, kes on täitumata unistuste tõttu masendusse sattunud. Siis aga saab ta võimaluse end tõestada New Yorgi tippäris, et ka nn tänavatarkused võivad väärtust omada ning et teiseks võimaluseks pole kunagi hilja.

Marveli koomiksil põhinev «Ämblikmees: uus universum» (Spider-Man: Into the Spider-Verse) on Sony Picturesi loodud uus animeeritud koguperefilm, mis toob ekraanile rohkem kui ühe punasinise kangelase.

«LEGO filmi» ja «21 Jump Streeti» loojad Phil Lord ja Christopher Miller kasutasid oma erakordset annet, et luua teistsugune ja täiesti ennenägematu pildikeelega Ämblikmehe-maailm. Animeeritud seiklus toob ekraanidele teismelise Miles Moralese ja lõputute võimalustega universumi, kus maskikandjaid on enam kui üks.