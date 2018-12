Fänn, rõõmusta! Romantiline komöödia «Aasia hullult rikkad» saab korraga kaks järge

Kevin Kwani triloogia kahel järgmisel bestselleril «Rikas hiina pruut» ja «Rikaste probleemid» põhineva loo kaks jätkufilmi lähevad võttesse ilmselt aastal 2020 ning filmivõtted toimuvad paralleelselt, vahendab SlashFilm.



«Aasia hullult rikkad», mis äsja parima komöödiafilmi ja parima naispeaosa (Constance Wu) Kuldgloobuse nominatsiooni sai, on Hollywoodis teinud ajalugu, olles esimene suurfilm, mille pea kogu näitlejaskond Aasia päritolu. Filmist sai tuule tiibadesse ka varasemalt telesaatejuhina tegutsenud Henry Golding. Et aga filmi näitlejad on nüüd nõutud näod, siis kujutabki järje filmimine endast parajat logistilist pähklit, et kõigi graafikud klappima saada.



Produtsendid loodavad, et fännid ei pahanda, et järge nii kaua ootama peavad – seevastu lubatakse kahe filmiga korvata vahepealne paus.