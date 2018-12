Kinokrüpt: Anna Farise seksistseen paroodiast «Õudne film» ajab ikka veel piinlikkusest vingerdama

Toona 25-aastase Anna Farise jaoks, kellest sai filmisarja tunnusnägu, oli toona tegu esimese suure filmirolliga ning seksistseen, milles tema tegelaskuju Cindy oma peigmehele süütuse kaotab, oli ikka tõeliselt nilbe (sõnu pole vaja, vaadake ise). Näitlejanna ja režissöör Keenan Ivory Wayans kaalusid omal ajal koguni stseeni filmist väljajätmist, kuna kartsid, et publik ei võta seda hästi vastu. Õnneks aga tuli rõve stseen nii suurepäraselt välja, et on igaveseks filmifännide teadvusesse söövitatud ning muutub oma kummalise pilaseguga õudukast ja romantilisest komöödiast ajas koguni naljakamaks.