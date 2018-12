Benedict Cumberbatch The Hooki videos

«Sherlocki» ja «Fantastiliste elukate» staar Benedict Cumberbatch õpetab The Hooki videos, mismoodi kehva kingipaki peale usutavalt tänulikkust teeselda – mitte selle pärast, et ta oleks õel (andis tema ju hääle ka «Grinchile»), vaid selle pärast, et kingitused tulevad enamasti ikka südamest ja pühade ajal tuleb olla tänulik puhtalt perega koos olemise eest. Vaata ja naera!