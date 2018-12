Galerii: Vaata imeilusaid pilte fantastilise muusikafilmi «Mary Poppins tuleb tagasi» muinasjutuliselt esilinastuselt

Muinasjutuline «Mary Poppins tuleb tagasi» (Mary Poppins Returns) toob armastatud maagilise lapsehoidja suurele ekraanile võluva Emily Blunti kehastuses. Muusikalifilmis teevad kaasa veel mitmed fantastilised näitlejad, teiste seas Colin Firth ja Meryl Streep.



Linaloo tegevus toimub Suure Depressiooni aegses Londonis, mil Mary Poppinsi kasvandikud Jane ja Michael Banks on suureks kasvanud ning kasvatavad viimase kolme last. Olles suurest murest murtud, ilmub nende ellu taas Mary Poppins, et aidata taas üles leida elurõõm ja raskustest võitu saada.



Maagilist linateost näeb Apollo Kinodes alates 28. detsembrist 2018.