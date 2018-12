Kinokrüpt: Väga halb film küsib Amazonis vaatamise eest miljon taala

Kinoportaal Bloody Disgusting kirjutab, et tegu on ilmselt kõige kallima filmiga Amazoni ajaloos, samas kui film ise mõistagi sellest ka mikromurdosa väärt ei ole. Ometi on teos sulaselgelt ma rendihinnaks määranud $1,000,000.99 dollarit kõrgemas ja ja $999,999.99 madalamas kvaliteedis.





Mõistagi saab tegu olla vaid nutika nalja või reklaamitrikiga ning tekib tahtmine film tellida juba puhtalt seepärast, et näha, mis saab. Film ise muidugi kuskilt otsast vaatamist ilmselt ei vääri, ehkki film on kuidagi teeninud 4 tärni 5st ja sünopsis on intrigeeriv: «Kosmosest saabuv tapjalaama asub pahaaimamatuid tudengeid maha nottima.» Sellist asja pole vist varem nähtud. Õnneks saab juba treileri abil põhimõtteliselt uudishimu rahuldatud. See on tasuta.