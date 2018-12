Nagu õpiks uuesti lugema: «Rohelise raamatu» staari pikk nimi pakub veerimislusti

David Fincheri fantaasiafilmist «Benjamin Buttoni uskumatu elu» oma tähelendu kinoekraanidel alustanud ning hiljuti ka näiteks Netflixi sarjas «Kaardimaja» üles astunud kriitikute poolt hinnatud 44-aastane ameerika näitleja Mahershala Ali on kahtlemata mees, kellel tasub silma peal hoida. Ridamisi teisigi tähtsaid auhindu pälvinud (SAG, BAFTA jne) näitleja on muuhulgas esimene muslimist Oscari-võitja.

Ajalugu teeb näitleja arvatavasti ka sel auhinnahooajal, kuna Peter Farrelly lavastatud komöödiafilm mustanahalise pianisti ning itaalia päritolu autojuhi omavahelisest suhtest 1960ndate USAs põhjustab suurte auhindade sahinaid juba alates filmi linastumisest Toronto filmifestivalil tänavu septembrikuus.

Ent mis lugu siis tema nimega on? Tuleb välja, et Mahershala on tõepoolest kõigest mehe hüüdnimi, mille ta lihtsuse huvides ka oma näitlejanimeks valis. Juhilubadel aga vaatab liikluspolitseinikele nende suureks imestuseks vastu hoopiski pikem nimi, mida esimese korraga ehk kokku ei loegi (ehk ainult pikkade sõnadega harjunud islandlased või hollandlased): Mahershalalhashbaz Ali.

Kordame: MA-HER-SHA-LAL-HASH-BAZ Ali. Pange nüüd silmad kinni ja proovige peast öelda. Pole just lihtne, ega? Vähemalt jääb nüüd suhteliselt lühikesena tunduv Mahershala kergendusest palju paremini meelde.

Näitleja nime üle imestas muuhulgas ka ameeriklaste üks tuntumaid telesaatejuhte Jimmy Kimmel, kes juba lühendi pähesaamisega kimpus oli.

Näitleja ise on harjunud, et tema nimele pihta ei saada ning ainult naerab kogu selle tähetantsu peale. Eesnimele vastukaaluks ülimalt lühikese perekonnanimega näitleja väidab, ning seda kinnitavad ka netiallikad, et ta nimi on kõige pikem sõna Vanas Testamendis ning kujutas endast prohvet Jesaja teise poja sümboolset nime: Maher-shalal-hash-baz.



Vaata videolõiku Kimmeli saatest, kus näitleja oma nimest räägib:

Tõsielulise draamakomöödia «Roheline raamat» (The Green Book) aluseks on tõeline sõprus, mis 1960. aastate alguses rassi, klassi ja ühiskondlikke norme eiras. Filmile ennustatakse suurt edu ka Oscari-konkurentsis, kuna see võitis tänavuse Toronto filmifestivali publikuauhinna, mis on ajalooliselt osutunud üheks olulisimaks parima filmi Oscari indikaatoriks.

New Yorgi itaallaste naabruskonnast pärit väljaviskaja Tony Lip (Mortensen) palgatakse Manhattanilt lõunaosariikidesse kontserttuurile suunduva tipptasemel mustanahalise pianisti Don Shirley (Ali) autojuhiks. Teekonnal tuleb neil sõltuda «Rohelisest raamatust», et jõuda vähestesse kohtadesse, mis olid afroameeriklastele ohutud. Seistes silmitsi rassismi, ohu, samuti ootamatu inimlikkuse ja naljaga, on nad sunnitud ellujäämise nimel ning edu saavutamiseks oma elu põnevaimal rännakul erimeelsused kõrvale heitma.



Lavastaja Peter Farrelly linaloos mängivad peaosalisi Oscarile kandideerinud näitleja Viggo Mortensen («Sõrmuste isanda» triloogia) ja Oscari-võitja Mahershala Ali («Kuuvalgus»).