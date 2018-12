TOP 10: Kellel paksem patakas? Nende staaride filmid liigutavad kinoäris kõige krõbedamaid summasid

Kinoportaal ScreenRant pani kokku edetabeli, mis võtab arvesse filmide ülemaailmselt teenitud kinokassad ning paneb need siis ühiste nimetajatena näitlejate arvele. Tulemuseks on esikümme, mis näitab huvitavaid jõujooni.

Edetabeli koostamisel võeti arvesse nende kõikide filmide teadaolevad kinokassad (inflatsiooni arvestamata, kuigi mõned filmid on juba aastakümnete tagused). Täpsemas kalkulatsioonis on eraldi toodud ka summad, mida on suutnud teenida filmid, kus näitlejad on olnud peaosas, kõrvalosas või vähemolulises rollis, samuti eraldi USA ja maailmaturu kinokassad.