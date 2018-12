25 aastat hiljem: «Neli pulma ja üks matus» saab järje ja venib seriaaliks

Järje näol on tegemist filmi produtsendi ja stsenaristi Richard Curtise eriprojektiga heategevusalgatuse Red Nose Day ehk Punase Nina Päev heaks, mille eesmärgiks on koguda raha puudust kannatavatele lastele, vahendab The Wrap.



Curtis on üks tuntud heategevusprojekti Comic Relief algatajatest, mille raames toimub ka märtsikuus tähistatav kõnealune tähtpäev. Lühifilmiprojekt kannab pealkirja «Üks Punase Nina Päev ja pulm». Samalaadne lühifilmiprojekt tõi kahe aasta eest taas kokku Curtise loodud armastatud romantilise komöödia «Love Actually» (2003) näitlejad.