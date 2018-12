Nominendid teada! Vaata, mis filmid, sarjad ja näitlejad võistlevad Kuldgloobustele

Hääletajate hulka kuulub ligikaudu 90 ühenduse aktiivset liiget 55 riigist, kelle lugejate koguulatus on umbes 250 miljonit lugejat. Ühendusse kuulub nii ajalehtede kui ka ajakirjade filmikriitikuid alates brittide The Daily Telegraphist kuni sakslaste Vogue'i ning hiinlaste Timesini. Kuldgloobusi jagatakse alates 1944. aastast ning auhinna olulisus ja prestiiž on ajaga üha kasvanud. Kuldgloobusi peetakse olulisel määral kogu auhinnahooaja jõujoonte paikalükkajaks.



Nominendid reastatud allpool asuvad otseblogis.



Järelvaata ülekannet: