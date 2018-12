Jalgrattad, kellad, sokid, kleidid ja isegi pleed! «Kapten Marveli» ulmestiilne filminänn võtab silme eest kirjuks

Kui mänguasjad ehk action figure'id, t-särgid ja muu taoline on tavaline kraam, mis ikka filmidega kaasneb, siis sedapuhku on koos Marveli esimese naiskangelase filmiga käima tõmmatud terve filminänni kaubamaja, kus piltlikult kõik osakonnad kaetud. Nii leiab tootevalikust Kapten Marveli iseloomuliku sini-kuldse tähelogoga mütse, kotte ning isegi kleidi, sokke, jalgrattaid, pleede ja käekellasid. Ja kõik need asjad näevad erakordselt stiilsed välja!