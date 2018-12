Video: Traagiline jubedik! Mis elukat kujutab endast «Surelike masinate» tapjamasin Shrike?

Shrike on postapokalüptilise maailma tulemus, kus valitseb nn munitsipaalne darvinism – linnad peavad muutuma mobiilseks, et ellu jääda, ning hävitavad teineteist armutult, et juppe juurde saada. Samamoodi on loodud tehnoloogiliselt moondatud inimesed, kellest Shike kujutab üht võikamat varianti, kes loodigi hävitajaks. ««Surelikud masinad» on täis põnevaid tegelasi ja karaktereid, kuid minu arvates on Shrike nendest kõige huvitavam,» leiab filmi produtsent Peter Jackson.



«Shrike pole mitte üksnes toores tapja, vaid temas on jätkuvalt siiski alles inimlikkuse varemed, mis teeb temast omakorda veel jubedama tegelase. Ta on ellu äratatud mees, kes on veetnud sadu aastaid brutaalsel ja hirmsal moel elusid võttes, kuid tema sees on ikka veel tema hinge killud ning see tekitabki temas sellist tormi,» kirjeldab tegelast Stephen Lang, kes koletist ise mängib.



Nerdist kirjutab, et Lang ammutas Shike'i kehastamisel inspiratsiooni üsna ootamatust kohast – balletist. Nimelt nägi näitleja visioon ette, et Shrike'il peab olema teataval määral elegantne ja graatsiline kehakeel, temas pidi olema midagi linnulikku. Nii vaatas Lang «Luikede järve» Rudolf Nurejeviga ning võttis sealt šnitti. «Luiged võivad olla väga agressiivsed,» märkis Lang. Nipet-näpet võttis näitleja üle ka putukatelt, eriti sellistelt, mis suudavad end märkamatuks teha ning liikumatult paigal püsida – nagu ka Shrike.





Vaatamata kõigele on Shrike vastuoluline tegelane, kes tekitab vastakaid tundeid. «Shrike tekitab üheaeselt nii hirmu kui ka haletsust,» märkis Lang. Eriti lööb see välja hetkedel, kui ilmneb Shrike'i poolehoid peategelase Hester Shaw suhtes, keda ta kasvatas ning kelle lahkumine tema hingeriismetesse haava jättis. «Tegelase kohta, kes on tühjaks tehtud, on ta väga täis. Tegelase kohta, kes põlgab mälu ning kellel mälust kasu pole, on mälu just tema kinnisideeks. Ta on justkui südametu, ent samas on tal suur süda,» lisas Lang.