Peeter Rebane sai «Tulilinnu» filmivõtetega ühele poole päikselisel Maltal

Filmi režissööri Peeter Rebase sõnul tuli ajastutruu olustiku loomiseks küllaltki palju vaeva näha, sest igapäevaseid nõukogudeaegseid esemeid, aga ka sõjatehnikat ei ole enam kuigi palju säilinud. «Filmisime kokku enam kui kümnes Eesti linnas või asulas, kuhu lõime ajastule omased ja looga sobivad võttepaigad,» selgitas Rebane, et ka kohalikele pakkus see omajagu põnevust ja kõneainet.

«Firebird» on Harvardi ja Lõuna-California Ülikooli lõpetanud Peeter Rebase esimene täispikk mängufilm. Tõsielusündmustel põhinev linateos on kirjutatud koos peaosatäitja Tom Prioriga ning selle produtsendiks on Brigita Rozenbrika. Filmis teeb kaasa rahvusvaheline seltskond tõusvaid talente eesotsas Tom Prior«i (»The Theory of Everything«, »Kingsman: The Secret Service«) Oleg Zagorodnii (»The Choice«, »Dzhamayka«) ja Diana Pozharskaya»ga («The Unknown Soldier», «Hotel Eleon»).