Galerii: Vaata, kes käisid EV100 koguperefilmi «Eia jõulud Tondikakul» esilinastusel ja järelpeol

Filmi režissöör ja stsenarist on Anu Aun, produtsendid Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing, operaator Heiko Sikka, loodusoperaator Ants Tammik, kunstnik Matis Mäesalu, kostüümikunstnik Eve Gutmann-Valme, helilooja Sten Sheripov, helirežissöör Horret Kuus ja monteerija Margo Siimon. «Eia jõulud Tondikakul» tootjateks on Luxfilm ja Kinosaurus Film. Filmi levitab kodumaal Estonian Theatrical Distribution OÜ ehk Hea Film. Filmi valmimist toetasid EV100, Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital ja Euroopa Liidu programm Creative Europe.

«Ma olen väga õnnelik ja tänulik, et film võeti publiku poolt nii soojalt vastu. Mitte ainult mina, vaid kogu meie meeskond tegi seda filmi tohutult suure armastuse, rõõmu ja pühendumisega ning tundub, et see peegeldub ekraanilt ka vaatajateni. Ma loodan, et see film toob iga vaataja südamesse helguse, kerguse ja tõelise jõulutunde,» sõnas filmi režissöör Anu Aun.