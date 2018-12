Üllatav läbikukkumine: Hollywoodis taevani kiidetud «Aasia hullult rikkad» ei meeldi hiinlastele üldse

Hollywood vaatab juba aastaid üha aktiivsemalt Hiina turu kui maailma suurima kinoturu poole ning pole saladus, et filmide tootmisel peetakse üha enam silmas ka sealsele publikule meelepäraseid nüansse. «Aasia hullult rikkad» kogemus on aga õppetunniks, et ettekujutust hiinlastest pole mõtet hiinlastele näitama minna: pärast pikki läbirääkimisi Hiina valitsusega lõpuks levisse lastud film sai kriitikutelt üsna ühemõtteliselt negatiivset tagasisidet ning ka publikut ei suutnud film avanädalavahetusel kinodesse meelitada.



Kriitikud heidavad filmile ette, et film kujutab hiinlasi tüütult stereotüüpilisel moel ning on labane tuhkatriinulugu, mil pole tegeliku Hiina eluga midagi pistmist. Liigub aga ka teooria, et lääneilmas suvel suurt meediatähelepanu saanud film, mis tuli välja juba neli kuud tagasi, jäi kinodesse tulekuga lihtsalt hiljaks ning need, kes tahtsid seda nähga, vaatasid vahepeal filmi juba ühel või teisel (seaduslikul või ebaseaduslikul) moel juba ära.