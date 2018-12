Stseen filmist: Kolmest saab neli ehk vaata, kuidas «Leskede» salajane krimikamp esmakordselt kokku sai

Oscari-võitjast režissöör Steve McQueen («12 aastat orjana») ja menukirjanik Gillian Flynn («Kadunud», «Teravad asjad») loodud karmi põneviku «Lesed» võtmesõnadeks on kuritegevus, kirg ja korruptsioon. Tegu on erakordselt kvaliteetse filmiga, mis ei sarnane kuigivõrd tüüpilise röövifilmiga. Visuaalselt haarav põnevik käsitleb tänapäeva Ameerika Ühendriikide kõige teravamaid ühiskondlikke probleeme, mis laiendatult ka kogu maailmas murekohaks: korruptsioon, maffia ja majanduslik ebavõrdsus. Film on juba saanud kriitikutelt palju kiita ning filmile ennustatakse auhinnahooajal palju edu.



Vaata filmiklippi, millest algab Viola Davise kehastatud Veronica lugu – tema mehe Harry Rawlingsi (Liam Neeson) matustest, milles tutvume ka filmi peamiste pahalaste Jattemme'i ja Jamal Manninguga ning kahepalgelise poliitiku Jack Mulliganiga (Colin Farrell).