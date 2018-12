Režissöör Randal Kleiseri (kes lavastas kaks aastat varem ikoonilise muusikalifilmi «Grease») 1980. aasta draama põhineb Henry De Vere Stacpoole'i samanimelisel 1908. aastal ilmunud romaanil, mis oli omakorda inspireeritud Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre'i romaanist «Paul et Virginie», mis ilmus juba 1788. Mõlema raamatu sisuks on rangelt moraalse kasvatuse ja loomulike tunnete vastuolu ning seksuaalne ärkamine. Ongi ju «Helesinine laguun» suuresti vuajeristlik piilumisrõõm kahe süütu teismelise tärkavate ihade erootilisse keerisesse, taustaks idülliline naturalistlik elurõõm keset eksootilist loodust. Eesti telekanalid näitasid filmi 90ndatel üsna usinasti ning üldsegi sai see film vaatamata leigele vastuvõtule USAs iseäranis menukaks just endistes liiduvabariikides ning ka näiteks Brasiilias. Kahtlemata on tegu omapärase filmiga, ent kui lugu pulkadeks võtta, siis võtab ikka kukalt kratsima, mis see tegelikult oli, millele me aastaid oleme teleekraanidel kaasa elanud.