Südamlik ja seiklusrohke «Hundid ja lambad 2: suur sigadus» tõmbab vaataja toiduahela karmi võitlusse

Lammaste ja huntide külas valitseb kord ja rahu, kuni saabuvad kaks ootamatut külalist – polaarrebane ja pisike utt. Keegi ei oska arvatagi, et nendega kaasneb surmaoht. Ühendatud hõimu uus juht Hall peab nüüd veenma lambaid ja hunte, et koos töötades on võimalik ükskõik kui suurest probleemist või tõsisest olukorrast võitu saada, sest ühtsuses peitubki jõud.