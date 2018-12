Galerii: komöödialavastus «Naised» esilinastusele tuli mitmekülgne seltskond huumorihuvilisi

Ta on oma suurt armastust oodanud ja otsinud kogu elu.

Ja just sel õhtul, kui on otsustanud väljavalitu naiseks paluda – täiesti erilisel ja eksklusiivsel viisil – juhtub midagi. Midagi, mis vallandab pöörase sündmuste ahela; midagi, mis muudab selle õhtu käiku totaalselt.

Alati on hea, kui sellistel hetkedel on su kõrval parimad sõbrad, kes on lohutamisel kõigeks valmis ega pea paljuks isegi valetamist ja vassimist.