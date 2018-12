Vahva pühadeootus: «Eia jõulud Tondikakul» filmitegijad kohtuvad Pärnu Apollo Kinos publikuga

«Eia jõulud Tondikakul» on seiklusrikas laste jõulufilm 10-aastasest Eiast, kelle plaanid võtavad ootamatu pöörde, kui linnatüdruk viiakse talvevaheajaks ürgse loodusega salapärasesse Lõuna-Eesti tallu. Eia ei oska esialgu aimatagi, et õige pea asub ta päästma hukule määratud põlismetsa, kokku viima kaht armastavat inimest ning lahti harutama oma pere kiivalt hoitud saladust.



Jõulufilmi peaosatäitjad on Tallinnast pärit 10-aastane Paula Rits ja 12-aastane Siim Oskar Ots. Lastest kõrvalosatäitjateks on Annabrith Heinmaa ja Marvin Inno.



Režissöör-stsenarist Anu Auna filmis astuvad üles paljud Eesti näitlejad ja ka üks menukas laulja – lisaks lastele seiklevad kinoekraanil veel Märt Pius, Priit Pius, Priit Võigemast, Mirtel Pohla, Tambet Tuisk, Juhan Ulfsak, Meelis Räämeld, Anne Reemann ja Tõnu Oja. Näitlejadebüüdi teeb lastefilmis laulja Liis Lemsalu, kellel on filmis üks kandvamaid rolle.