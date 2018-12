Filmikägu: Külas Eia-filmi noored staarid! Kes nende iidolid, mis lind ronib mööda puutüve ja kuidas ennast vaadata oli?

«Seekordse saate külalised on meil juba varem külas käinud, aga siis polnud neil aimugi, mis neid ees ootab. Meil on külas Paula Rits ehk Eia ja Siim Oskar Ots ehk Ats filmist «Eia jõulud Tondikakul». Millised on noorte näitlejate mõtted nüüd, kui film kohe kinno jõuab, kuulete saatest. Kuna saate salvestus toimus erakordselt vara (põhjustest juba podcastis), on uudiste sektsioon veidi kesisem. Seetõttu annab Lauri ülevaate Eestis linastunud filmide «100 000 klubist». Tavakava on sel nädalal juba priskem. Kinno jõuavad animatsioon «Grinch», «Robin Hood»'i uusversioon, Paul Dano lavastajadebüüt «Metsik Elu» ja Steve McQueen'i uus film «Lesed»,» tutvustavad saadet selle tegijad Lauri Kaare ja Kristjan Gold.



Kuula «Filmikägu» 79. osa: