Õpetlik lugu: Christian Bale'i sõnad päästsid infrakti saanud režissöör Adam McKay elu

Lavastaja meenutas, et ühes stseenis küsinud Bale ta käest, mismoodi ta soovib, et nad infaktistseeni mängiks. McKay vastanud, et mis seal keerulist, see on infarkt, käsi hakkab valutama ja nii edasi. Bale vaielnud talle seepeale vastu ja selgitanud, et kõigepealt hakkab ikka halb ja kõht hakkab valutama. Tänu Bale'i sõnadele läks McKay kiiresti trennist otse haiglasse ning hirm sai kinnitust: oleks ta veidi viivitanud, oleks järgnenud südame seiskumine. Kuna aga arstid said kiiresti jaole, siis süda kahjustada ei saanud. Mõistagi sai ta kehakaalu ja suitsetamise pärast veelgi kõvemini pragada kui varem, sest need on tõsised riskifaktorid.



«Helistasin nädal hiljem Christianile ja ütlesin, et kas sina või Dick Cheney päästsite mind just,» meenutas lavastaja. Röntgenipilt tema blokeeritud südamest leidis kasutust ka ühes filmi stseenis.