Filmimusa: Nõksuta end pühadelainele! «Grinch» plaanitseb jõuluröövi tuusalt kiliseva räpiloo saatel

Käes on alles esimene advent, aga jõulupõlgur «Grinch» tegutseb juba Eesti kinodes! Vähe sellest, et film ise on meeleolukas, on uhiuuele versioonile sellest klassikalisest rohelisest tusatsejast loodud ka trendikas soundtrack, mille nimilugu tuleb menukalt Tyler, The Creatorilt. Kuula, nõksuta puusa ja näkitse mõnusa musa saatel jõulukalendri esimest šokolaadiruutu!