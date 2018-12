Uued filmid sel nädalal: zombipreili, kriminaalne roadtrip, salapärane naine basseini ääres ja kiskjalikud tank-linnad

«Silver Lake: Los Angelese müsteerium» (Under the Silver Lake) on stsenaristi ja lavastaja David Robert Mitchelli haarav, mänguline ja ootamatusi täis salapärane koomiline müsteerium. Illusioonideta 33-aastane Sam (Andrew Gafrield) avastab oma korterelamu basseini äärest salapärase naise Sarah (Riley Keough). Kui naine haihtub, üritab Sam tema kadumise saladust lahendada. Sürreaalne seiklus viib ta sünge müsteeriumi, skandaalide ja vandenõuni.

Apollo Kinodes alates 7. detsembist 2018.

Nukker kättemaksudraama «Galveston» paneb paari sureva palgamõrtsuka ja noore prostituudi



Tunnustatud seriaali «True Detective» looja Nic Pizzolatto esitleb oma uut krimipõnevikku «Galveston», mille lavastajaks on Mélanie Laurent ning peaosades Ben Foster ja Elle Fanning.

«Galveston» on süngevõitu triller 40-aastasest kopsuvähki surevast New Orleansi palgamõrvarist Roy Cadyst (Ben Foster), kes läheb naaseb koju, et täide viia oma viimane kättemaksuplaan. Enne kui haigus temast võitu saab, ähvardab mehe lühikesed elupäevad veelgi varem lõpetada maffiaboss, kes on otsustanud teda oma ärist eemaldada. Mees päästab põgenemise käigus teismelise prostituudi Raquel «Rocky» Arceneaux' (Elle Fanning), kel endalgi omad arved klaarida, ning sündmused võtavad veelgi hullemad pöörded, samas kui kahe põgeniku vahel areneb lähedane suhe.



Peter Jacksoni uues suurfilmis «Surelikud masinad» külvab hävingut kiskjalik ratastel linn



«Surelikud masinad» (Mortal Engines) on järgmine suurfilm produtsent Peter Jacksonilt. «Kääbiku» ja «Sõrmuste isanda» filmide looja Peter Jacksoni produtseeritud suurejooneline ulmefilm «Surelikud masinad» räägib loo müstilisest noorest naisest Hester Shaw'st, kes lööb kampa lindprii Anna Fangiga. Nendega liitub tagaotsitav Tom Natsworthy Üheskoos asutakse vastulöögile ratastel kiskjalinna vastu.

Deemonlik «Elav surnu» hävitab viimsegi soovi kunagi morgis ööbida



Õuduspõnevik «Elav surnu» (Possession of Hannah Grace) lummab trillerisõpru erakordselt ehmatava ja elutruu deemonlaibaga. Äsja võõrutusravilt naasnud politsenik (Shay Mitchell) nõustub veetma ühe valveöö surnukuuris, kuhu on jõudnud ühe perekondlikul vaimude väljaajamisel hukkunud noore neiu Hannah Grace'i laip (Kirby Johnson). Linnalegend ütleb, et kui deemon eksortsismi käigus välja ajamata jääb, siis jääb kurjus kehasse edasi. Mis edasi saab, on võimalik edasi anda vaid judinate keeles.

«Eia jõulud Tondikakul» on seiklusrikas laste jõulufilm 10-aastasest Eiast, kelle plaanid võtavad ootamatu pöörde, kui linnatüdruk viiakse talvevaheajaks ürgse loodusega salapärasesse Lõuna-Eesti tallu. Eia ei oska esialgu aimatagi, et õige pea asub ta päästma hukule määratud põlismetsa, kokku viima kaht armastavat inimest ning lahti harutama oma pere kiivalt hoitud saladust.