Kinokrüpt: 25 aastat pettust! Vaata, millist võhma nõudis tegelikult Robin Williamsi Mrs. Doubtfire'iks kehastumine

Iseäranis teravalt on ilmselt kõigil meeles kogu see jantlik krempel, mis seostus Williamsi kehastatud pereisa Daniel Hillardi kostüümiga, mille abil too end vanaks naiseks maskeeris ning lahutuse järel naise ja laste teadmata viimastele lapsehoidjaks käis. Mõistagi oli maskeering nii naeruväärne, et isegi väiksemad filmisõbrad ei jäänud seda uskuma, aga film ise oli nii lõbus, et tühja kah.



Teada on, et suur osa filmist oli improviseeritud ning tegu oli meisterkoomik Williamsi tohutu pühendumise viljaga. Kusjuures, filmile pidi pärast pikki läbirääkimisi tulema ka järg, ent vaid neli kuud pärast rõõmusõnumi väljakuulutamist suri Williams.



Kaevasime netisügavustest välja klipi, milles on näha, mismoodi Robbie Williamsi Mrs. Doubtfire'iks maskeerimine tegelikult käis: ei olnud see midagi nii lihtne ja kiire, nagu filmis paistis, vaid nõudis iga jumala kord 4,5-tunnist kätetööd ning filmist tuntud lapsehoidja näomask oli tegelikult kõigest butafooria.