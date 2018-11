Treiler: 90ndate tagasitulek! Disney väntab maagilisest «Aladdini» joonisfilmist uusversiooni

Klassikalise «Tuhat ja üks ööd» muinasjutu lavastajaks on Guy Richie, kes põhjendas töö vastuvõtmist isikliku seosega – ta olevat mees, kes teeb filme peamiselt tänavaärikatest ja Aladdin sobivat sellesse kategooriasse. Džinnile, kelle Aladdin maagilisest lambist välja hõõrub, annab hääle Will Smith, kes on filmi taevani kiitnud kui üht ilusaimat filmi, mida ta kunagi näinud. Kuna 1992. aasta joonisfilmis rääkis džinn kadunud Robin Williamsi häälega, siis vihjas Smith, et on ka uues filmis leidnud läbi teksti võimaluse, kuidas seda asjaolu meeles pidada. Aladdini mängib Egiptuse päritolu Mena Massoud, tema armastatut Jasmine'it kehastab Naomi Scott.



