Kopsaka eelarvega Vene sõjafilmis «T-34» keerab kangelastankist Teise maailmasõja käigule vindi peale

Filmi keskmes on väljamõeldud, kuid väga usutav lugu Teise maailmasõja sündmustest ja sõjatehnikast, mille abil alistati vägev Natsi-Saksamaa armee. 1941. aasta Volokolamski veristes lahingutes saab nooremleitnant Ivuškini (Aleksander Petrov) tank tabamuse. Nii tema kui ka tanki juht-mehaanik Vassilenko (Viktor Dobronravov) satuvad sõjavangi. Veetes kolm aastat vangilaagris, plaanib Ivuškin koos kaaslastega põgenemist. Ettevõtmise õnnestumiseks tuleb ohvitseril võita sakslaste usaldus. Andekale tankikomandörile usaldatakse nõukogude trofeetank T-34, et sakslased saaksid lihvida oma Panther tankide meeskondade lahinguoskusi. Ivuškin nõustub avantüüriga vaid seetõttu, et tal on oma plaan.



Apollo Kinodes alates 11. jaanuarist 2019.



