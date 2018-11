Nukker kättemaksudraama «Galveston» paneb paari sureva palgamõrtsuka ja noore prostituudi

«Galveston» on süngevõitu triller 40-aastasest kopsuvähki surevast New Orleansi palgamõrvarist Roy Cadyst (Ben Foster), kes läheb naaseb koju, et täide viia oma viimane kättemaksuplaan. Enne kui haigus temast võitu saab, ähvardab mehe lühikesed elupäevad veelgi varem lõpetada maffiaboss, kes on otsustanud teda oma ärist eemaldada. Mees päästab põgenemise käigus teismelise prostituudi Raquel «Rocky» Arceneaux' (Elle Fanning), kel endalgi omad arved klaarida, ning sündmused võtavad veelgi hullemad pöörded, samas kui kahe põgeniku vahel areneb lähedane suhe.



Apollo Kinodes alates 7. detsembrist 2018.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.