Filmimusa: Jennifer Lopezi võimas hitt filmist «Teine võimalus» sisendab naistele jõudu

Vasrti näeb Jennifer Lopezi uuesti kinolinal, romantilise komöödia «Teine võimalus» (Second Act) peaosas. Filmi nutikas kangelanna on paljuski «Jenny from the block», nagu Lopez omal ajal laulis, kuid uue tuhkatriinuloo tarvis on latiinostaar sisse laulnud hoopiski uue ja võimsa hittloo.