Filmimusa: Tunne end nagu miljon dollarit! «Aasia hullult rikkad» särtsakas pleilist tekitab veini- ja peotuju

Ühes filmiga ilmunud heliriba valmis režissöör Jon M. Chu ja muusika eest vastutava Gabe Hilferi koostöös ning koosneb lugudest, milles räägitakse rahast. Kogumikult leiab nii Kanye Westi, Lady Gaga, Notorious B.I.G. kui ka teiste popplegendide loomingut, ent mis teeb plaadi põnevaks, on selle rahvusvaheline mõõde: nii näitleks kõlavad sellel mitmed hiinakeelsed 50ndate ja 60ndate hitid, sealhulgas läänemaailmas Madonna, ent täpselt samal ajal ehk 80ndate keskpaiga Hiinas Sally Yeh poolt kuulsaks lauldud «Material Girl». Spetsiaalselt filmi tarvis salvestati ka hiinakeelne kaver Coldplay 2000. aasta loost «Yellow», millega bänd alguses nõus ei tahtnud olla, leides, et loo pealkiri võib filmi kontekstis rassistlikult mõjuda (kollane – toim.). Nii pöördus lavastaja pidulikult kogu filmitiimi poole, et uurida, kas keegi tunneb end puudutatuna ning sai 24 tunniga kõik-on-okei-kinnituse, mille abil ta ka bändi nõusse rääkis.