VIDEO John Malkovich: Hercule Poirot on nüüd «tavaline inglane»

64-aastane Malkovich sõnas, et uues seriaalis on Poirot elanud Inglismaal 20 aastat, ta on pingutanud, et mitte enam välismaalane olla ja räägib inglise keelt nagu inglane.

«Kõik on harjunud, et Poirot räägib aktsendiga, see on tema kaubamärk. Arvan, et osa Poirot fänne ei lepi sellega, et see detektiiv on nüüd «tavaline inglane»,» lausus Malkovich.