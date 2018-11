Treiler väljas: Eesti-Armeenia komöödia «Lõbus perekond» tempokas õrritaja lööb pulsi lakke Saara Kadaku kaklusstseeniga

«Lõbusa perekonna» peategelane Artur (Armen Arushanjan) unistab filmitegija karjäärist. Ent tema vanaisa arvates on Artur just õige mees jätkama perekonna kuulsat veiniäri. Kui aga eestlasest veinieksperdi hävitava kriitika tõttu ähvardab nende veiniäri krahh, nõustub Artur sõitma Tallinnasse, et lahendada raske olukord ning ühtlasi kohtuda ka noormehe stsenaariumi vastu huvi tundnud produtsendiga. Tallinnas satub Arturi teele iseteadev, teravkeelne ja lolluse suhtes sallimatu ettekandja Ingrid (Saara Kadak). Peagi on noored teineteisel turjas kinni ning sündmused võtavad sootuks ootamatu suuna.



Näitlejanna Saara Kadak ootab filmi väga, sest tema jaoks on see esimene suurem rahvusvaheline filmiroll. «Stsenaariumit lugedes kujutasin täpselt ette kuidas see välja võiks näha ja võttel olles sain aru et režissöör mõtleb sama moodi. Arvan, et montaaž ja järeltöötlus tuleb samuti hea.»