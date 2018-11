Võitjad teada: vaata, mis filmid ja näitlejad tunnistati indiauhindadel Gotham Awards aasta parimateks

Parima filmi kategoorias võitis tabavalt auhinnahooaja mustaks hobuseks nimetatud film ka kriitikute lemmikuid «The Favourite», «First Reformed», «If Beale Street Could Talk» ja «Madeline's Madeline».

Uute telesarjade kategoorias said auhinnad «Killing Eve» (pikk seriaal) ja «195 Lewis» (lühisari).

Auhinnati ka dokumentaalfilme ning peaauhinna sai kategoorias kahe afroameerika mehe elu jälgiv dokk «Hale County This Morning, This Evening».

Publikupreemia sai film ameeriklaste armastatud telesaatejuht Fred Rogersist «Won't You Be My Neighbor?».